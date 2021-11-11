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В сборной Таджикистана произошли изменения перед матчем с Казахстаном

В сборной Таджикистана произошли изменения перед матчем с Казахстаном
©instagram.com/fft_official
Новости спорта Футбол Сборные

Сборная Таджикистана собралась в Душанбе и начала подготовку к товарищескому матчу против Казахстана, который пройдет 16 ноября в Нур-Султане. При этом в составе гостей произошли изменения, сообщает пресс-служба ФФТ.

Так, вместо защитников Вахдата Ханонова и Манучехра Сафарова, которые находятся в расположении клуба "Персеполис" в Иране и не смогут сыграть с Казахстаном, были вызваны Наимджон Ибрагимзода ("Худжанд") и Хусейн Нурматов ("Истаравшан").

Временно исполняющий обязанности главного тренера Мубин Эргашев вызвал в команду 21 игрока, в том числе легионеров, которые представляют клубы Узбекистана, Эстонии, Болгарии, Казахстана, Индонезии, Беларуси и Малайзии. Более подробно с составом можно ознакомиться здесь.

Отметим, что учебно-тренировочный сбор сборной Казахстана стартовал 7 ноября в Нур-Султане. Перед игрой с Таджикистаном подопечные Талгата Байсуфинова проведут заключительный матч отборочного раунда ЧМ-2022 против Франции в ночь на 14 ноября на стадионе "Парк де Пренс". Игра начнется в 01:45 по времени Нур-Султана.

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Метки:
Сборная РК по футболу Таджикистан

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