Сборная Украины лишилась нападающего перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Нападающий "Днепра-1" Артем Довбик может пропустить ближайшие матчи сборной Украины по футболу в отборочном цикле чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Причина - травма. "Довбик в последнем матче с "Рухом" получил серьезный удар между ребрами, очень большая гематома, сегодня сделали МРТ. Целую неделю он не тренировался на полную и очень большой знак вопроса, сыграет ли он за сборную", - цитирует ua-football.com главного тренера "Днепра-1" Игоря Йовичевича.

Матч Казахстан - Украина состоится 1 сентября в Нур-Султане.

Напомним, ранее стало известно, что из-за травм не примут участие в матче сразу три вратаря сборной Украины: Георгий Бущан, Анатолий Трубин и Андрей Лунин.

Все самое актуальное о спорте в вашем телефоне - подписывайтесь на наш Instagram!