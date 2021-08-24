Сборная Украины лишилась двух основных голкиперов перед матчем с Казахстаном в отборе на ЧМ-2022

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков вызвал в команду вратаря донецкого "Шахтера" Андрея Пятова и Дмитрия Резника из "Ворсклы", сообщает УАФ.

"Из списка футболистов, которых ранее вызвали в лагерь "желто-синих", из-за травм выпали сразу два голкипера - динамовец Георгий Бущан и страж ворот "Шахтера" Анатолий Трубин. В связи с этим в национальную команду вызваны 37-летний вратарь "Шахтера" Андрей Пятов, который ранее объявил о завершении карьеры в сборной Украины, и 22-летний Дмитрий Резник из "Ворсклы", - пишет официальный сайт УАФ.

37-летний Пятов (97 матчей в национальной команде) после Евро-2020 завершил карьеру в сборной, но согласился вернуться из-за травм основных голкиперов. 22-летний Резник еще не играл в составе сборной Украины.

Напомним, что 1 сентября сборная Украины в рамках отборочного цикла на чемпионате мира-2022 сыграет с Казахстаном. Начало игры на "Астана-Арене" в 20:00 по местному времени.

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