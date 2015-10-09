Сборная России забила семь голов и узнала итоговое место на ЧМ и фестивале ФИФА

Юношеская сборная России U15 разгромила команду Боснии и Герцеговины в заключительном матче чемпионата мира и фестиваля ФИФА в Азербайджане, одержав победу со счётом 7:0, сообщают Vesti.kz.

Этот результат позволил россиянам занять 19-е место среди 189 участников турнира.

На групповом этапе команда Дениса Первушина показала впечатляющую результативность: разгромила Судан (12:0), Сьерра-Леоне (7:0), Джибути (13:0) и Афганистан (8:0), а также обыграла Турцию (4:1).

В первом раунде плей-офф уровня А россияне уступили Мексике (2:3), после чего продолжили борьбу за места с 17-го по 32-е. На этом этапе они оказались сильнее Южной Кореи (4:1) и Камеруна (9:2).

Однако пробиться в финал нижней сетки сборной России не удалось: в полуфинале она проиграла Перу в серии пенальти. Основное время завершилось со счётом 3:3, а в послематчевой серии южноамериканцы оказались точнее - 5:4.

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