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Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на Евро

Сборная Казахстана узнала хорошие новости перед отбором на Евро
©КФФ

Сборная Казахстана по футболу сможет провести домашние матчи отборочного цикла Евро-2024 на стадионе "Астана Арена", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Как информирует пресс-служба главной арены столицы, в феврале текущего года стадион "Астана Арена" получил ежегодный сертификат FIFA, что дает возможность для проведения матчей международного уровня.

В соответствии с регламентами одним из обязательных условий допуска футбольного поля к международным соревнованиям является наличие данного сертификата.

Для его получения каждый год с января месяца специальной комиссией проводится тщательный анализ искусственного покрытия, движения мяча по поверхности, поглощения удара, замер освещенности футбольного поля и других показателей.

Напомним, что ранее разгорелся международный скандал вокруг футбольного поля на "Астана Арене", из-за которого матчи сборной Казахстана по футболу могли состояться на другой арене. Более подробно об этом можно прочитать здесь.

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Метки:
Сборная РК по футболу Чемпионат Европы по футболу стадион

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