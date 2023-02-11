Сборная Казахстана уступила России в финале "Кубка Развития"

Юношеская сборная Казахстана (U17) сыграла в финале "Кубка Развития - 2023" в Минске (Беларусь), сообщает корреспондент Vesti.kz.

В решающем матче подопечные Александра Кузнецова встречались со сверстниками из России. На второй минуте встречи Вадим Пастушков выел россиян вперед. На девятой минуте Ильяс Абиль восстановил равновесие.

Во втором тайме на 68-й минуте Иван Бобер вновь вывел сборную России вперед, а Егор Сысоев спустя пять минут установил окончательный результат - 3:1.

Отметим, что на групповом этапе казахстанцы поочередно обыграли сборные России (U16) - 1:0, Узбекистана (U16) - 3:0 и Беларуси (U17) - 1:0.

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