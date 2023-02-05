Сборная Казахстана по футболу стартовала с победы над Россией на Кубке развития-2023

Товарищеские матчи и турниры, Групповой этап
Казахстан (U-17) - Россия (U-16) 1:0
Голы:Саидов, 40 (1:0)
Юношеская сборная Казахстана по футболу до 17 лет стартовала на Кубке развития-2023, сообщает корреспондент Vesti.kz. Международный турнир проходит в Минске (Беларусь).
Сегодня, 5 февраля, подопечные Александра Кузнецова встречались со сборной России U-16 и одержали победу со счетом 1:0.
Автором единственного гола на 40-й минуте стал Эльхан Саидов.
С подробной статистикой матча можно ознакомиться здесь.
Следующий матч казахстанская команда проведет 7 февраля против Узбекистана.
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