Сборная Казахстана по футболу может провести еще один товарищеский матч. Подробности

Сборная Казахстана по футболу может провести товарищеский матч с командой Армении. Об этом сообщает Armenian Football Group.
По данным паблика, на данный момент ведутся переговоры о проведении поединка. Он может состояться в Армении 16 ноября.
Напомним, ранее стало известно, что 19 ноября сборная Казахстана проведет товарищеский матч в Абу-Даби (ОАЭ) против команды Объединенных Арабских Эмиратов. В сентябре подопечные Магомеда Адиева завершили выступление в Лиге наций, оформив выход в группу В.
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