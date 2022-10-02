Сборная Казахстана по футболу может провести еще один товарищеский матч. Подробности

Сборная Казахстана по футболу может провести товарищеский матч с командой Армении. Об этом сообщает Armenian Football Group.

По данным паблика, на данный момент ведутся переговоры о проведении поединка. Он может состояться в Армении 16 ноября.

Напомним, ранее стало известно, что 19 ноября сборная Казахстана проведет товарищеский матч в Абу-Даби (ОАЭ) против команды Объединенных Арабских Эмиратов. В сентябре подопечные Магомеда Адиева завершили выступление в Лиге наций, оформив выход в группу В.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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