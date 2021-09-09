Сборная Италии по футболу обновила мировой рекорд

Сборная Италии по футболу разгромила команду Литвы в матче шестого тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

Встреча группы С состоялась на стадионе "Мапей — Читта-дель-Триколоре" в Реджо-нель-Эмилии (Италия) и завершилась со счетом 5:0.

В составе сборной Италии дубль оформил нападающий Мойзе Кин, по голу забили Джакомо Распадори и Джованни Ди Лоренцо. Еще один мяч защитник литовской команды Эдгарас Уткус забил в собственные ворота.

Таким образом, команда Роберто Манчини продлила беспроигрышную серию до 37 матчей, обновив национальный и мировой рекорд. За 37 встреч Италия одержала 28 побед и девять раз сыграла вничью.

Предыдущий итальянский рекорд был установлен в период с 1935 по 1939 год, когда Италия под руководством Витторио Поццо не проигрывала 30 матчей подряд.

Италия в шести матчах набрала 14 очков и лидирует в группе С отбора ЧМ-2022. Сборная Литвы (0) находится на последнем месте.

Напомним, сборная Италии под руководством Манчини стала победителем Евро-2020. В финале итальянцы в серии пенальти обыграли англичан на лондонском стадионе "Уэмбли".

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