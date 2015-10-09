Сборная Грузии завершила групповой этап Лиги наций УЕФА сезона-2026/2027 без единого забитого мяча и стала единственной командой среди всех 54 участников турнира, которой не удалось отличиться за шесть матчей, передают Vesti.kz.

Грузия завершила турнир с нулём голов

Накануне состоялись заключительные встречи шестого тура группового этапа. В одном из матчей сборная Украины, выступавшая в статусе номинального хозяина, обыграла Грузию со счётом 1:0. Единственный гол на первой минуте встречи забил Данило Сикан.

Таким образом, грузинская команда установила антирекорд результативности нынешнего розыгрыша турнира. Второй худший показатель принадлежит Лихтенштейну и Северной Македонии: обе сборные забили лишь по одному мячу. Лихтенштейн провёл четыре встречи в Лиге D, а Северная Македония — шесть в Лиге B.

В своей группе грузины также встречались с Венгрией и Северной Ирландией. За шесть туров команда дважды сыграла вничью без забитых мячей — с Украиной во втором туре и Северной Ирландией в четвёртом, а остальные четыре матча проиграла. Общая разница мячей составила 0:5.

Как выступили Грузия и Казахстан

Набрав два очка, сборная Грузии заняла последнее место в группе 2 Лиги B. Весной команда сыграет в стыковых матчах за право сохранить прописку во втором дивизионе.

Сборная Казахстана также завершила групповой этап на последней строчке своей группы в Лиге C, набрав три очка. При этом казахстанская команда за шесть матчей забила восемь голов.

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