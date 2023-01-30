"С того дня все изменилось". Месси высказался о победе на ЧМ-2022

Форвард французского ПСЖ и сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал победу в составе национальной команды на чемпионате мира 2022 года в Катаре, сообщает корреспондент Vesti.kz. В решающем матче мундиаля южноамериканцы обыграли Францию. Напомним, в финале турнира аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 - по пенальти).

"С того дня все изменилось. Для меня и для всех это было чем-то невероятным. То, о чем мы так мечтали, сбылось. То, чего я так желал на протяжении всей карьеры, пришло ближе к ее концу.

Все мои представления были мелочью по сравнению с тем, что произошло на самом деле. Я пережил этот момент с людьми, со своими чувствами, с эмоциями моих друзей и всей семьи. Со всей Аргентиной. Я воображал, каково будет выиграть чемпионат мира, но это превзошло все ожидания. На самом деле все было гораздо лучше", - приводит слова Месси TyC Sports со ссылкой на Urbana Play.

В финальном матче ЧМ-2022 Месси оформил дубль.

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