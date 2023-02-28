Российский футболист сделал признание про казахстанский паспорт и отказ от сборной

Российский футболист Заурбек Плиев, выступавший за "Астану" и "Кайрат", а ныне защищающий цвета "Родины" из Москвы, в интервью Metaratings.ru рассказал о казахстанском этапе своей карьеры. Он вспомнил выступление в столичном и алматинском клубе, объяснил ситуацию с получением казахстанских документов и объяснил, почему не принял предложения выступать за сборную Казахстана.

– Вы играли не только в России, но и Казахстане. В самом начале карьеры была "Астана", а через несколько лет вы выступали за "Кайрат". Как вам футбол в Казахстане?

– В "Астане" я играл очень небольшой промежуток времени, а потом сразу ушел в "Аланию". Поэтому на тот момент я не почувствовал уровня казахстанского футбола. Зато в "Кайрате" играл в Лиге Европы, тогда еще играл за команду Тимощук. Казахстан был хорошим опытом, получил удовольствие там, играя в футбол. Алматы – шикарный город. Как Москва, только гораздо меньше. От Казахстана остались только положительные впечатления, там много друзей, с кем поддерживаю отношения.

– Вы не числились легионером в чемпионате Казахстана. При этом местные СМИ писали, что у вас не было паспорта страны. Как было на самом деле?

– Мне сделали какой-то паспорт, не помню, как он назывался, который напоминал обычные водительские права. Мне его сделали тогда, чтобы я не считался легионером, когда приезжал молодым в "Астану". Тогда я был молодой и провел в команде всего несколько месяцев. Это было все легально, все проходило через руководство клуба.

Сейчас этого паспорта у меня нет. Я заполнял бумаги, чтобы отказаться от него.

– У вас была возможность начать выступления за сборную Казахстана?

– Да, была такая возможность. Через несколько лет я вернулся в страну и играл за "Кайрат". В то время меня могли заиграть за национальную команду Казахстана, но у меня были планы вернуться в Россию. Я рассматривал это предложение, но в итоге не принял его.

Напомним, в составе "Астаны" в сезоне-2011 он провел во всех турнирах 22 матча и забил один гол. В "Кайрате" Плиев выступал в сезонах - 2014, 2015. В составе алматинцев он провел 57 матчей, в которых забил четыре гола и сделал шесть результативных передач.

Добавим, что в России Плиев играл за "Аланию", "Спартак" (Нальчик), "Ахмат" (Грозный), "Динамо" (Москва) и "Уфу".

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