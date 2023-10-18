В России оценили позитивный момент для сборной Казахстана в уходе Зайнутдинова в "Бешикташ"

Переход полузащитника Бахтиера Зайнутдинова в турецкий "Бешикташ" из московского ЦСКА оказал положительное воздействие на его выступления в национальной команде Казахстана, заявил в интервью "Матч ТВ" бывший защитник армейский клуб Владимир Пономарев.

Накануне дубль Зайнутдинова помог сборной Казахстана обыграть Финляндию в матче отбора на Евро-2024.

"Рад за Зайнутдинова, прекрасный результат. Я говорил, что когда он перейдет в другую команду, он там раскроется, потому что он будет чувствовать себя там лидером. А здесь, в ЦСКА его ставили то центральным защитником, то в полузащиту, то в нападение бросали. Это очень трудно. Но теперь перешел в другую команду, и все наладилось. Он в принципе интересный футболист. Зайнутдинов очень активен на поле, в хорошем смысле везде сует свой нос. Футбол его вознаграждает за его активность, и порой ему даже везет. Помню даже, как за ЦСКА он забил мяч… спиной. Но все‑таки это игрок не для топовой команды. Не для ЦСКА, "Спартака" или "Зенита". В топовой команде он загибался. "Бешикташ" - хорошая команда, но в Турции другой футбол", - сказал Пономарев.