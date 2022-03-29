Роналду принял решение о своем будущем в сборной Португалии

Форвард сборной Португалии и "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении международной карьеры, сообщает ESPN.

37-летний футболист в составе национальной команды должен выйти на поле в стыковом матче отбора на ЧМ-2022 против Северной Македонии. Игра состоится в ночь на 30 марта в Порту.

"Мне начинают задавать один и тот же вопрос. Единственный, кто будет решать мое будущее, - это я и никто другой. Если мне захочется играть дальше, я буду играть, если не захочется - не буду. Решать буду я и точка", - сказал Роналду.

В случае победы в этом матче португальцы гарантируют себе выход на ЧМ-2022.

На вопрос о том, может ли Кубок мира быть таким же без него, Роналду сказал: "Без Португалии нет Кубка мира, здесь нет отдельных людей, мы - группа. Я всегда считаю себя фаворитом, независимо от того, играем ли мы дома или на выезде.

Мы уже знаем, что если выиграем, то поедем на чемпионат мира, если проиграем, то вылетим. На нас лежит ответственность быть позитивными и выиграть игру".

"Они удивляли соперников во многих матчах, но я верю, что завтра они нас не удивят, - сказал Роналду о Северной Македонии. - Португалия будет лучше, и мы поедем на чемпионат мира. Для нас это также игра нашей жизни".

Напомним, что Роналду дебютировал за сборную Португалии в августе 2003 года в товарищеской игре с Казахстаном (1:0).