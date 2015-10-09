Юношеская сборная Узбекистана одержала победу над Ямайкой со счетом 6:2 во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 среди команд до 17 лет в Катаре, сообщают Vesti.kz.

Узбекистанцы забили шесть мячей

Матч группы E прошел в Дохе на поле №1 комплекса Aspire Zone. Встреча получилась результативной: соперники обменялись голами уже в начале игры. На восьмой минуте Келвин Браун вывел Ямайку вперед, но спустя минуту Лазиз Абдураимов восстановил равновесие.

На 25-й минуте Браун оформил дубль, вновь обеспечив преимущество своей команде. Однако еще до перерыва Сухроб Садирджанов сравнял счет, а на 47-й минуте после возобновления игры забил второй мяч и вывел Узбекистан вперед.

На 58-й минуте Садирджанов оформил хет-трик. Затем на 79-й минуте отличился Амирхон Эркинов, а окончательный счет на второй компенсированной минуте установил Ахрорбек Равшанбеков — 6:2.

Положение в группе и следующий матч

После двух туров сборная Узбекистана набрала три очка. В стартовом матче турнира команда уступила Кот-д'Ивуару со счетом 1:2. Ямайка, в свою очередь, потерпела поражение от Италии — 0:6.

Заключительный матч группового этапа узбекистанцы проведут 26 ноября против Италии. В этот же день Ямайка сыграет с Кот-д'Ивуаром.

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