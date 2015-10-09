Пять голов и едва не упущенная победа: чем завершился матч Лиги наций

Сборные Швеции и Боснии и Герцеговины выдали результативный матч в рамках 5-го тура группового этапа Лиги наций, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Сольне и завершилась со счётом 3:2. Хозяева поля ещё в первом тайме забили три гола усилиями Даниэля Свенссона (5-я минута) и Виктора Дьекереша (11-я, с пенальти, 45+2-я с пенальти).

После перерыва шведы расслабились и позволили гостям дважды отличиться, тем самым избежав крупного поражения. У боснийцев точными ударами отметились Армин Гигович (47-я) и Сеад Колашинац (62-я).

Швеция досрочно обеспечила себе первое место в группе. Боснийцы же гарантировали себе вторую строчку и участие в стыковых матчах за выход в Лигу A.

Группа 4 Лиги B после пяти матчей:

1. Швеция - 13 очков;

2. Босния и Герцеговина - 8;

3. Польша - 4;

4. Румыния - 3.

17 ноября сыграют Польша - Швеция и Босния - Румыния.

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