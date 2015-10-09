Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
"ПСЖ" потерял будущего обладателя "Золотого мяча"? Все из-за сборной Франции

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Усман Дембеле покинул расположение сборной Франции из-за травмы.

5 сентября футболист принял участие в матче отбора ЧМ-2026 против Украины (2:0). Выйдя на поле во втором тайме, он почувствовал боль в задней поверхности бедра и был заменён на 81-й минуте.

По информации L’Equipe, в "ПСЖ" крайне недовольны ситуацией. В клубе уверяют, что заранее предупредили медицинский штаб сборной о высоком риске повреждения и необходимости ограничить игровое время Дембеле. В Париже считают, что усталость игрока сделала травму почти неизбежной, однако их рекомендации не были учтены.

Отметим, что Дембеле является одним из фаворитов на победу в награде "Золотой мяч" по итогам 2025 года. 

