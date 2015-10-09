Прямая трансляция матча Узбекистан - Россия

Сегодня, 12 ноября, в Ташкенте состоится товарищеский матч между сборными Узбекистана и России по футболу, сообщают Vesti.kz.

Встреча на стадионе "Пахтакор" состоится в 20:00 по времени Казахстана. Прямая трансляция встречи будет доступна по этой ссылке.

Напомним, в ноябре 2022 года эти команды сыграли в Ташкенте со счётом 0:0.

Отметим, сборная Узбекистана минувшим летом выступила на дебютном для себя чемпионате мира. Подопечные Фабио Каннаваро на ЧМ-2026 провели три матча, проиграв их все - Колумбии (1:3), Португалии (0:5) и ДР Конго (1:3).

Добавим, сборная России после отстранения от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в 2022 году проводит только товарищеские матчи.

В актуальном рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место, тогда как команда Узбекистана располагается на 59-й строчке.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!