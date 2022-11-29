Прилетал в Астану, но принял Марокко. Как тренер команды - открытия ЧМ-2022 едва не возглавил сборную Казахстана

Сборная Саудовской Аравии - одна из главных сенсаций чемпионата мира в Катаре, и творцом этой команды является француз Эрве Ренар. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как несколько лет назад федерация футбола Казахстана упустила возможность подписать самого харизматичного тренера ЧМ-2022.

История с переговорами Ренара с КФФ произошла в начале 2016 года. На тот момент сборная Казахстана осталась без тренера, поскольку контракт с Юрием Красножаном решили не продлевать. У Ренара была блестящая репутация по работе с африканскими сборными, в частности, он дважды выиграл Кубок Африки с командами Замбии и Кот-д’Ивуара.

Ренара заинтересовало предложение Казахстана. По слухам, он даже прилетал в Астану и готов был предметно обсуждать детали. Надо отметить, что в тот же период в списке КФФ было еще множество именитых иностранных кандидатов. В их числе датчанин Мортен Ольсен, словак Владимир Вайсс и немец Лотар Маттеус. Позже на горизонте также возник итальянец Дженнаро Гаттузо.

Тем временем в конце января некоторые казахстанские СМИ с полной уверенностью заявили, что Ренар официально назначен на пост главного тренера сборной Казахстана. По информации некоторых источников, он ради Казахстана отказался от предложения египетского клуба "Аль-Ахли".

Но на деле история с приглашением Ренара и других иностранных специалистов затянулась. Меж тем французский тренер уже в начале февраля принял сборную Марокко. Возможно, он имел на руках несколько предложений и посчитал, что вариант с Марокко более предпочтительный.

Интересно, что, судя по всему, сразу после Ренара федерация футбола Казахстана переключилась на кандидатуру Гаттузо. Итальянец точно прилетал в Астану и, по его словам, даже подписал предварительный контракт, однако позже отказался от приглашения из-за нежелания его супруги жить в столице Казахстана.

В итоге весь 2016 год тренером сборной Казахстана являлся Талгат Байсуфинов. А детали тех переговоров с Ренаром, Гаттузо и другими, вероятно, знает только Ерлан Кожагапанов, возглавлявший на тот момент КФФ.

Меж тем Ренар вывел сборную Марокко на ЧМ-2018 в России и достойно выступил с ней там, а сейчас покоряет мировую футбольную общественность смелой, атакующей игрой во главе сборной Саудовской Аравии. После грандиозной победы над Аргентиной (2:1) и не совсем справедливого поражения от Польши (0:2) саудовцы во главе с Ренаром по-прежнему имеют шансы на выход в плей-офф ЧМ-2022.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 6 4 1 1 8-6 13 2 Азербайджан 6 3 1 2 7-4 10 3 Словакия 6 2 1 3 5-6 7 4 Беларусь 6 0 3 3 3-7 3 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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