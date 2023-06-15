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"Предложение должно устроить ЦСКА и меня". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и трансфере в Италию

"Предложение должно устроить ЦСКА и меня". Зайнутдинов - о сборной Казахстана и трансфере в Италию
©КФФ

Один из лидеров сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов высказался о предстоящих матчах отбора ЧЕ-2024 и о своем карьерном будущем, сообщает корреспондент Vesti.kz. 

- Бахтиер, поздравляю тебя с победой в Кубке России. Как себя чувствуешь эмоционально и физически после столь энергозатратного матча? 

- Победа в Кубке меня вдвойне воодушевила, сейчас физически и духовно я в порядке. 

- Что ты думаешь о сборной Сан-Марино? 

- Как сказал Магомед Мусаевич, игра будет действительно тяжелой, придется вскрывать оборону - это нелегко. Недооценки с нашей стороны точно не будет. Мы собраны на сто процентов. 

- Ты ранее играл против Сан-Марино, что помнишь о тех встречах? 

- Помню, что мы победили на выезде 3:1, тоже нелегко было. Они во многих аспектах прибавили, это не так команда, которая была четыре года назад. 

- Наверное, символично будет задать этот вопрос именно здесь, в Италии. Бахтиер, какова вероятность, что следующий сезон ты начнешь в этой стране? 

- Топ-5 лиг - это мечта детства, но должно быть предложение, которое устроит, как ЦСКА, так и меня. Конечно, я об этом мечтаю и иду к этой цели. 

- Кто-то из представителей итальянских клубов уже заезжал к тебе в отель? 

- Нет, не приезжали (смеется). 

Матч Сан-Марино - Казахстан пройдет Парме (Италия). Встреча начнется в ночь на субботу, 17 июня, в 00:45 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажет телеканал Qazsport.

Kака - об уходе из "Кайрата", сборной Казахстана, Игите и феномене Адиева 

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей

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