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Появились новые подробности по товарищескому матчу Казахстан - Кыргызстан

Национальная команда готовится к старту отборочного турнира ЧМ-2022.

Появились новые подробности по товарищескому матчу Казахстан - Кыргызстан
Фото: КФФ©
Новости спорта Футбол Сборные
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В Кыргызском футбольном союзе не подтверждают и не опровергают информацию о товарищеском матче со сборной Казахстана. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщил источник, близкий к ситуации.

По имеющейся информации, до конца текущей недели должен решиться вопрос о проведении игры. Кыргызский футбольный союз не исключает возможность проведения выездного товарищеского матча в даты ФИФА.

Отмечается, что сборная Кыргызстана 30 марта должна была провести матч отборочного этапа ЧМ-2022 против Мьянмы, но он был перенесен на июнь 2021 года из-за нестабильной политической ситуации в этой стране.

Сборная Казахстана 28 марта стартует в отборочном турнире ЧМ-2022 в европейской зоне. В этот день команда Талгата Байсуфинова примет Францию.

Напомним, информация о товарищеской встрече между Казахстаном и Кыргызстаном, запланированной на 24 марта в Нур-Султане, появилась накануне. На данный момент тренерский штаб сборной во главе с Байсуфиновым посещает расположения клубов КПЛ, где проводит тестирование кандидатов в команду.

В последней игре между этими соперниками в августе 2016 года в Бишкеке сборная Кыргызстана обыграла Казахстан со счетом 2:0.

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Метки:
КПЛ Чемпионат мира по футболу Сборная РК по футболу Футбол Байсуфинов Талгат Межсезонье в КПЛ

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