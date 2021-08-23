Полузащитник "Ордабасы" вызван в сборную Казахстана по футболу

Полузащитник "Ордабасы" Султанбек Астанов вызван в расположение сборной Казахстана по футболу, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее он вошел в резервный состав, но после заключительного матча Кубка Казахстана главный тренер национальной команды Талгат Байсуфинов решил пригласить его в основной состав команды.

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Напомним, сборной Казахстана в ближайший месяц предстоит провести три матча - 1 сентября дома со сборной Украины, 4 и 7 сентября на выезде против Финляндии и Боснии и Герцеговины соответственно.

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