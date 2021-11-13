"Подводить итоги еще рано". Байсуфинов - о матче Казахстана с Францией

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Талгат Байсуфинов поделился ожиданиями от предстоящего матча квалификации чемпионата мира-2022 против Франции, сообщает KazFootball.kz.

"Когда была сформирована наша группа, мы прекрасно понимали, в какой мы группе находимся. Мы читали и мнения болельщиков, и мнения специалистов. Так получилось, что после пятого тура мы еще имели какие-то теоретические возможности побороться за второе место в нашей группе. Но, как видите, октябрьские игры мы проиграли, к сожалению. Мы не хотели приезжать во Францию, чтобы такая ситуация была в турнирной таблице, чтобы для нас это уже ничего не решало. Думаю, что подводить итоги еще рано. Завтрашняя игра во многом будет определять именно то, смогли ли мы закрепить и стабилизировать ту работу, к которой приступили в начале года. Спасибо за такие хорошие отзывы о нашей сборной.

Мы понимали, что, подняв команду в среднюю зону, будем иметь опасность в том, что у соперников имеются в составе очень быстрые игроки, мы много пространства можем отдать им за спиной. В принципе, это не только со сборной Франции, но и с Украиной, Боснией, Финляндией у нас эти проблемы были, когда вертикальные и диагональные передачи проходили за спину. Эта ситуация подстегивала к тому, что вратарская позиция и линия обороны, а также вся команда больше несла ответственности. В этом плане мы тоже смогли прибавить. Вот это именно те проблемы, которые есть у нас в этом году.

Что мы можем себе внести в плюс, так это то, что мы с ребятами смогли поймать уверенность, играя в средней зоне. Именно в этом насыщенном пространстве, где много футболистов. Заставили себя больше уделить внимание контролю мяча. Отчасти это получалось", - сказал Байсуфинов.

Напомним, встреча между Казахстаном и Францией пройдет в рамках девятого тура отборочного турнира ЧМ-2022. Игра состоится в Париже и начнется в 01:45 по времени Нур-Султана.