"П***лей полкоманде". В Украине назвали поражением ничью с Казахстаном в матче отбора ЧМ-2022

Экс-игрок львовских "Карпат" Михаил Кополовец прокомментировал ничью сборной Украины в выездном матче против Казахстана в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. Его слова приводит Ua-football.com.

По его мнению, в команде не хватает игроков, которые могут "напихать" в нужный момент.

"Сейчас в команде все такие дипломаты. Нет такого, чтобы заводили друг друга, крикнули. Таких как Федецкий, Езерский, Лужный.

Это новая генерация, новое поколение. Думаю, такого там и не будет, там нет таких людей. Там нет таких характерных людей, что могут напихать. Мы растрынькали пять моментов в матче с Казахстаном. Никто ничего никому не сказал. Кто кому будет говорить? Цыганков, Буяльский, Яремчук? Они друзья, они вместе отдыхают на морях, дружат… Там никто никому не пихает.

Не знаю, какие там в раздевалке разговоры, но я думаю, что если бы были Федецкий, Езерский, Лужный, то сегодня п***лей получило бы полкоманды за эти моменты.

У них команда друзей. Я не хочу сказать, что это плохо, но, наверное, уже пришло время спрашивать друг друга. 100 моментов упустили, 2:2 – я считаю, это поражение.

Мне нравится Петраков, он парень из народа, хочется, чтобы у него получилось. Но при чем тут тренер? Он правильно сказал, что не может за игроков забить гол. Обидно, очень обидно, что так получилось", - сказал Кополовец.

Для украинцев это четвертая ничья в четырех матчах в группе D, они занимают вторую строчку. Команда Казахстана идет пятой с двумя очками.

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