В ПФЛК высказались о натурализации российского футболиста для сборной Казахстана

Александр Зуев является уроженцем Казахстана и воспитанником казахстанского футбола, поэтому имеет полное право выступать за национальную сборную, заявил "Матч ТВ" глава Профессиональной футбольной лиги Казахстана (ПФЛК) Рохус Шох.

Ранее стало известно, что Зуев может сменить гражданство и выступать за сборную Казахстана.

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- Магомед Адиев рассказал, что российские футболисты обращаются за возможностью выступать за сборную Казахстана. Что думаете?

- Если Магомед Адиев говорит об этом, значит есть основания, но у меня таких сведений нет. Я не в курсе данной ситуации, но удивляться тут нечему, так как и раньше были такие моменты. Кто‑то хочет играть на международном уровне, это логичное желание.

- Стало известно, что Александр Зуев рассматривает вариант перехода в сборную Казахстана…

- Александр Зуев - уроженец Казахстана, он имеет полное право играть за сборную, потому что родился в этой стране и является воспитанником казахстанского футбола. Это абсолютно нормальная ситуация, если ему хочется перейти, то он правильно делает. Думаю, что он соответствует уровню мастерства и удовлетворяет требованиям главного тренера сборной Магомеда Адиева, поэтому сможет помочь национальной команде Казахстана.

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