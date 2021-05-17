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Первый соперник сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею объявил состав

Команды сыграют 22 мая.

Первый соперник сборной Казахстана на ЧМ-2021 по хоккею объявил состав
Фото: Marco Leipold©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Латвии по хоккею объявила состав на домашний чемпионат мира в Риге, передает Шайба.kz. В список вошли 28 игроков - три вратаря, девять защитников и 16 нападающих.

Вратари: Матисс Кивлениекс ("Коламбус", НХЛ), Янис Калныньш ("Йокерит", КХЛ), Иварс Пунненовс ("Лангнау Тайгерс", Швейцария).

Защитники: Кристианс Рубинс ("Торонто Марлис", АХЛ), Янис Якс ("Бейкерсфилд", АХЛ), Кристапс Сотниекс, Кристапс Зиле, Гунарс Скворцовс (все - "Динамо" Рига, КХЛ), Оскарс Цибульскис, Увис Балинскис (оба - "Литвинов", Чехия), Артурс Кулда ("Нюрнберг", Германия), Ральфс Фрейбергс ("Тршинец", Чехия).

Нападающие: Каспарс Даугавиньш ("Витязь", КХЛ), Лаурис Дарзиньш, Микс Индрашис, Андрис Джериньш, Робертс Букартс, Рихардс Букартс, Мартиньш Дзиеркалс (все - "Динамо" Рига, КХЛ), Мартиньш Карсумс ("Крефельд", Германия), Родриго Аболс ("Эребру", Швеция), Роналдс Кениньш ("Лозанна", Швейцария), Микелис Редлихс ("Олимп", чемпионат Латвии), Марис Бичевскис ("Млада-Болеслав", Чехия), Рихардс Маренис ("Кируна", Швеция), Оскарс Батня ("Англет", Франция), Ренарс Крастенбергс ("Виллахер", Австрия), Гинтс Мейя ("Блэк Уингз", Австрия).

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Напомним, что Латвия является первым соперником сборной Казахстана по турниру. Обе команды выступают в группе В и встретятся 22 мая. 

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Метки:
Сборная РК по хоккею ЧМ-2021 по хоккею Хоккей Латвия

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