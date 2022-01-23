Озвучена зарплата Шевченко на новом месте работы

Польский футбольный союз (PZPN) готов платить Андрею Шевченко 2,4 миллиона евро в год, если украинец возглавит сборную Польши, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на sportowefakty.wp.pl.

Сам Шевченко рассчитывает на зарплату в размере 3 миллионов в год. Как отмечается, президент PZPN Цезарий Кулеша очень серьезно рассматривает кандидатуру Шевченко и скептически настроен по отношению к другому кандидату – Адаму Навалке. Помощником Шевченко в штабе сборной может стать экс-вратарь сборной Польши и английского "Ливерпуля" Ежи Дудек.

В декабре пост главного тренера сборной Польши покинул португалец Паулу Соуза. Шевченко в январе ушел с поста главного тренера итальянского клуба "Дженоа". До прошлого лета он работал со сборной Украины, которую вывел в 1/4 финала чемпионата Европы.