"Отдадим сердца и здоровье". Лидер сборной Казахстана - о важнейшем матче с Беларусью

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген рассказал о подготовке к матчам Лиги наций. Уже завтра, 22 сентября, команда примет у себя дома сборную Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.

- Настроение очень хорошее. Мы рады видеть друг друга. К завтрашней игре мы готовы на сто процентов.

- Когда мы увидим "пушку Тагыбергена" в игре за сборную?

- Мы завтра отдадим все сердца и все здоровье на поле. Что касается гола, то, если будет момент, постараюсь забить.

- Кого бы отметили в составе белорусской сборной?

- Во всех играх они были для нас неудобными соперниками. Я бы отметил Эбонга и Полякова из "Астаны". Но мы постараемся решить все завтра при наших болельщиках.

- Сможет ли сборная пробиться на Евро-2024?

- Не будем бежать впереди паровоза (улыбается).

Завтрашняя игра пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

После четырех сыгранных туров сборная Казахстана уверенно лидирует в группе С3 с десятью очками в активе. Команда Беларуси с двумя баллами замыкает таблицу квартета.

Напомним, что июньский матч между этими командами, прошедший на нейтральном поле в Сербии, завершился ничьей - 1:1.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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