"Отдадим сердца и здоровье". Лидер сборной Казахстана - о важнейшем матче с Беларусью

Полузащитник сборной Казахстана по футболу Асхат Тагыберген рассказал о подготовке к матчам Лиги наций. Уже завтра, 22 сентября, команда примет у себя дома сборную Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz.
- Настроение очень хорошее. Мы рады видеть друг друга. К завтрашней игре мы готовы на сто процентов.
- Когда мы увидим "пушку Тагыбергена" в игре за сборную?
- Мы завтра отдадим все сердца и все здоровье на поле. Что касается гола, то, если будет момент, постараюсь забить.
- Кого бы отметили в составе белорусской сборной?
- Во всех играх они были для нас неудобными соперниками. Я бы отметил Эбонга и Полякова из "Астаны". Но мы постараемся решить все завтра при наших болельщиках.
- Сможет ли сборная пробиться на Евро-2024?
- Не будем бежать впереди паровоза (улыбается).
Завтрашняя игра пройдет на стадионе "Астана Арена" в столице. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.
После четырех сыгранных туров сборная Казахстана уверенно лидирует в группе С3 с десятью очками в активе. Команда Беларуси с двумя баллами замыкает таблицу квартета.
Напомним, что июньский матч между этими командами, прошедший на нейтральном поле в Сербии, завершился ничьей - 1:1.
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