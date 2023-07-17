Определился победитель юношеского Евро-2023 по футболу

Завершился чемпионат Европы-2023 среди юношей до 19 лет, в финале которого встречались сборные Португалии и Италии.

Решающая игра прошла на стадионе "Та-Кали" в Мальте и завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянцев. Автором единственного гола стал Микаэль Кайоде (19-я минута).

Отметим, что соперники уже встречались на групповом этапе турнира. Тогда Португалия разгромила итальянцев со счетом 5:1.

Сборная Италии в четвертый раз выиграла чемпионат Европы среди юношей и сравнялась по этому показателю с командой Португалии. Рекордсменами по титулам на европейском первенстве являются сборные Англии и Испании (по 11 раз).

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