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Определились финалисты МЧМ-2023 по футболу

Определились финалисты МЧМ-2023 по футболу
©FIFA

Сборные Уругвая и Италии сыграют в финале молодежного чемпионата мира по футболу в Аргентине, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В 1/2 финала уругвайцы в Ла-Плате на стадионе имени Диего Марадоны обыграли сборную Израиля - 1:0. Единственный гол на 61-й минуте забил Андерсон Дуарте.

Итальянцы в другом матче, который также прошел в Ла-Плате обыграли сверстников из Южной Кореи - 2:1. Чезаре Казадей на 14-й минуте вывел европейскую сборную вперед. Корейцы отыгрались спустя девять минут когда точным ударом с пенальти отличился Сын Вон Ли. Победу итальянцам на 86-й минуте принес Симоне Пафунди.

Матч за третье место между Израилем и Южной Кореей состоится 11 июня. Финальная встреча между Уругваем и Италией пройдет в ночь на 12 июня.

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Метки:
Чемпионат мира по футболу

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