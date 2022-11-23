Определилась судьба сборной Казахстана по футболу в отборе на Евро-2023

Сборная Казахстана по футболу (U-17) не смогла выйти в Элитный раунд квалификации Евро-2023, сообщает пресс-служба КФФ.
В Элитный раунд по итогам квалификации выходят:
- 26 команд: первые два места в 13 группах;
- 4 команды: по итогам рейтинга лучших третьих мест.
Подопечные Александра Кузнецова сыграли с Португалией (1:6), Словенией (0:0) и Фарерскими островами (3:0). По итогам этих матчей казахстанская команда заняла третье место в группе, набрав четыре очка.
В рейтинге лучших обладателей третьих мест не учитывается результат с последним местом в группе. Следовательно, у сборной Казахстана по данному показателю 1 балл. Однако по разнице мячей дальше прошла Беларусь.
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