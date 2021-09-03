Определилась бригада арбитров матча отбора на ЧМ-2022 Финляндия - Казахстан

Бригада арбитров из России под руководством Сергея Иванова обслужит матч квалификации чемпионата мира-2022 между сборными Финляндии и Казахстана, передает KazFootball.kz.
Рефери: Сергей Иванов.
Помощники рефери: Роман Усачев, Валерий Данченко.
Четвертый рефери: Владислав Безбородов.
Видеопомощник рефери: Сергей Карасев.
Ассистент видеопомощника рефери: Виталий Мешков (все - Россия).
Матч состоится в субботу, 4 сентября, на олимпийском стадионе города Хельсинки (Финляндия). Начало в - 19:00 по времени Нур-Султана.
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