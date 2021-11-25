Определены даты стыковых матчей сборной Казахстана против Молдовы в Лиге наций

Европейский футбольный союз (УЕФА) определил даты стыковых матчей сборной Казахстана против Молдовы в Лиге наций, передает Moldfootball.com.

Согласно графику, установленному УЕФА, команды встретятся 24 марта 2022 года на стадионе "Зимбру" в первом туре плей-аут Лиги наций.

Ответный матч состоится 29 марта 2022 года на стадионе "Астана Арена" в Нур-Султане.

Победитель этих встреч сохранит свое место в Лиге C Лиги наций в сезоне 2022/23, а проигравшая команда вылетит в Лигу D.

Жеребьевка, которая определит группы Лиги наций сезона-2022/23, состоится 16 декабря 2021 года в Монтре (Швейцария), а матчи состоятся летом в период с 2 по 14 июня и осенью в период с 22 по 27 сентября 2022 года.