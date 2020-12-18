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Определено место проведения первого гостевого матча сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022

Розыгрыш начнется уже в марте.

Определено место проведения первого гостевого матча сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2022
"Арена Львов". Фото: footballua.tv
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Украины по футболу проведет домашний матч отборочного раунда чемпионата мира-2022 против Казахстана во Львове, сообщается на сайте местной ассоциации.

Встреча, которая состоится 31 марта 2021 года, будет сыграна на "Арене Львов".

Отметим, что для Казахстана этот матч станет первым гостевым в отборочном цикле и вторым в календаре. Перед этим команда 28 марта проведет домашнюю игру против действующего чемпиона мира - сборной Франции.

Напомним, в отборе на ЧМ-2022 сборная Казахстана попала в группу D. Помимо Франции и Украины команде предстоит сыграть с Финляндией и Боснией и Герцеговиной. С расписанием матчей можно ознакомиться здесь.

 

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Метки:
Чемпионат мира по футболу Сборная РК по футболу

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