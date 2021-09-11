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Определено место проведения матча молодежной сборной Казахстана против Турции в отборе на Евро

Определено место проведения матча молодежной сборной Казахстана против Турции в отборе на Евро
©КФФ
Новости спорта Футбол Сборные

Казахстанская федерация футбола (КФФ) решила провести матч молодежной сборной Казахстана (U21) против Турции в Караганде, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Игра в рамках отбора на чемпионат Европы-2023 состоится 12 октября на стадионе "Шахтер". Ранее на арене прошла реконструкция - был проведен ремонт внутренних помещений и трибун, а также заменили натуральное поле на искусственное.

8 октября молодежная сборная, которую тренирует экс-капитан национальной команды Кайрат Нурдаулетов, сыграет на выезде против Бельгии, а затем отправится в Караганду.

После двух туров казахстанская "молодежка" располагается на последнем месте в своей группе, уступив в родных стенах Бельгии (1:3) и Дании (0:1).

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Сборная РК по футболу
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