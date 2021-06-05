"Они еще покажут себя в этом отборе". Капитан бельгийской "молодежки" оценил уровень сборной Казахстана и выделил ее футболистов

Полузащитник немецкого "Гамбурга" и капитан молодежной сборной Бельгии (U-21) Амаду Онана дал интервью Meta-ratings.kz, в котором поделился мнением о матче с Казахстаном (3:1) в рамках отбора на Евро-2023, оценил атмосферу Центрального стадиона Актобе, а также отметил футболистов казахстанской "молодежки".

- Мы хорошо начали игру, оказывали большой прессинг, не давали сопернику создавать моменты. У нас было множество моментов, но, к сожалению, не все смогли реализовать. Первые 20 минут мы хорошо владели мячом и после первого гола мы чувствовали себя комфортно. Затем пропустили, но мы не падали духом, продолжили прессинговать, в итоге быстро вышли вперед. После третьего гола игра была практически завершена.

Это только первая официальная игра в 2021 году. Было видно, игроки команды соперников немного волновались, допускали брак в передачах. Уверен, к осенней части отбора Казахстан станет сильнее и наберет свои первые очки, - сказал Онана.

- Как оцените атмосферу на стадионе в Актобе?

- Была невероятная атмосфера на стадионе. Если честно, я не ожидал такой мощной поддержки. Если бы я был из Казахстана, я бы гордился такими болельщиками. При такой поддержке можно противостоять любой топовой команде.

- Какие цели стоят перед Бельгией в этом отборе?

- Цель только одна - выход из группы с первого места. Однако мы понимаем, что будет нелегко. В нашей группе собрались крепкие команды. Рады, что сумели стартовать в квалификации с выездной победы.

- Кого бы вы отметили в составе казахстанской команды?

- Я бы отметил нападающего под 11-м номером (Абылайхан Жумабек) - хорошо контролировал мяч и навязывал борьбу, было нелегко играть против него. И капитана под номером 7 (Султан Сагнаев), он действовал уверенно в центре поля. Также ярко выделялся 20-й номер (Максим Самородов), справа активно подключался к атаке. В целом сборная Казахстана - крепкая команда с хорошим подбором футболистов

- Как думаете, за какие места может побороться сборная Казахстана в этом отборе?

- Это только первый тур. Если сборная Казахстана будет прогрессировать и показывать такую игру, думаю, они еще покажут себя в этом отборе и поборются за хорошее место в группе.

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