"Он толкнул меня обеими руками": герой финала ЧМ-2026 раскрыл секрет гола Аргентине

Вингер сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс вспомнил эпизод с голевой передачей на Феррана Торреса в финале ЧМ-2026 против Аргентины, сообщают Vesti.kz.
По словам футболиста, ключевую роль в этом моменте сыграл защитник аргентинцев Науэль Молина.
"Думаю, многие этого не заметили, но без толчка Молины я бы не успел к мячу. Он опускался, а защитник врезался в меня и толкнул обеими руками.
Пока мяч летел, я понимал, что не успеваю. Но после толчка подумал: "Ого, теперь успеваю". У меня уже не оставалось времени для удара по воротам, поэтому я решил скинуть мяч. Я оставил его, подбежал Ферран Торрес и забил", - приводит слова Уильямса AS.
Встреча завершилась победой Испании в дополнительное время со счётом 1:0.
"Si no me llega a empujar, no llego. No llego ni en mil vidas. Cuando venía el balón dije 'no llego' y cuando me empujó digo 'hostia'. Pero no me daba tiempo para rematar a puerta entonces la dejo ahí" Nico Williams sobre la jugada con Nahuel Molina. https://t.co/tPgwcp3d5g— Pablo Giralt (@giraltpablo) October 28, 2026
Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!
Реклама