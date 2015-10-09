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Вчера 13:17
 

"Он толкнул меня обеими руками": герой финала ЧМ-2026 раскрыл секрет гола Аргентине

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"Он толкнул меня обеими руками": герой финала ЧМ-2026 раскрыл секрет гола Аргентине ©Depositphotos.com/[email protected]

Вингер сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс вспомнил эпизод с голевой передачей на Феррана Торреса в финале ЧМ-2026 против Аргентины, сообщают Vesti.kz.

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Вингер сборной Испании и "Атлетика" Нико Уильямс вспомнил эпизод с голевой передачей на Феррана Торреса в финале ЧМ-2026 против Аргентины, сообщают Vesti.kz.

По словам футболиста, ключевую роль в этом моменте сыграл защитник аргентинцев Науэль Молина.

"Думаю, многие этого не заметили, но без толчка Молины я бы не успел к мячу. Он опускался, а защитник врезался в меня и толкнул обеими руками.

Пока мяч летел, я понимал, что не успеваю. Но после толчка подумал: "Ого, теперь успеваю". У меня уже не оставалось времени для удара по воротам, поэтому я решил скинуть мяч. Я оставил его, подбежал Ферран Торрес и забил", - приводит слова Уильямса AS.

Встреча завершилась победой Испании в дополнительное время со счётом 1:0.

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