"Обидно, что уступили в первом туре". В Азербайджане высказались о матче Лиги наций с Казахстаном

Бывший защитник сборной Азербайджана Ильхам Ядуллаев высказался о предстоящем матче Лиги наций против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч пятого тура Азербайджан - Казахстан пройдет 25 сентября в Баку.

"Впереди матч с Казахстаном. Надеюсь, победа будет за нами, а значит, цикл с десятью очками будет гарантирован. Обидно, что в первом туре мы им уступили. Да и ничья с Беларусью испортила планы. А ведь, если бы не эти осечки, могли бы и выйти из группы. В любом случае ждем победы", - цитирует его azerisport.com.

Сборная Казахстана досрочно выиграла группу 3 дивизиона C и вышла в лигу B Лиги наций. На счету команды Магомеда Адиева 13 очков, а у Азербайджана семь баллов.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 5 4 1 0 8-3 13 2 Азербайджан 5 2 1 2 4-4 7 3 Словакия 5 2 0 3 4-5 6 4 Беларусь 5 0 2 3 2-6 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

АЛИ АХМЕДОВ. Эксклюзив из Вегаса. Смотрим!



