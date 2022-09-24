"Обидно, что уступили в первом туре". В Азербайджане высказались о матче Лиги наций с Казахстаном

Бывший защитник сборной Азербайджана Ильхам Ядуллаев высказался о предстоящем матче Лиги наций против Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Матч пятого тура Азербайджан - Казахстан пройдет 25 сентября в Баку.
"Впереди матч с Казахстаном. Надеюсь, победа будет за нами, а значит, цикл с десятью очками будет гарантирован. Обидно, что в первом туре мы им уступили. Да и ничья с Беларусью испортила планы. А ведь, если бы не эти осечки, могли бы и выйти из группы. В любом случае ждем победы", - цитирует его azerisport.com.
Сборная Казахстана досрочно выиграла группу 3 дивизиона C и вышла в лигу B Лиги наций. На счету команды Магомеда Адиева 13 очков, а у Азербайджана семь баллов.
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