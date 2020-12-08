"О Франции вообще не говорю". Экс-тренер сборной Украины высказался о сложностях в матче с Казахстаном

Глава комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич высказался о результатах жеребьевки квалификации чемпионата мира-2022, сообщает Ua-football.com.

По ее итогам украинцы попали в группу D, где их соперниками стали команды Франции, Финляндии, Боснии и Герцеговины и Казахстана.

- Могли выпасть и лучшие соперники. Босния и Герцеговина - непростая команда, Финляндия - тоже. О сборной Франции я вообще не говорю. Вылет в Казахстан: если спаренная игра, лететь туда и играть на искусственном поле - задача не из простых.

Тем не менее мы должны выйти из группы. Франция - явный фаворит, а мы претендуем на второе место. Сборной Украины нужно будет хорошо попотеть в этой группе. Могло быть и лучше с соперниками, но должно быть все нормально.