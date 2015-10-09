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Вчера 23:57
 

Норвегия выиграла второй матч в Лиге наций с голом Холанда

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Норвегия выиграла второй матч в Лиге наций с голом Холанда ©instagram.com/herrelandslaget

Сборная Норвегии обыграла команду Уэльса в матче пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Норвегии обыграла команду Уэльса в матче пятого тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы A4 прошла в Осло и завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев поля. На 59-й минуте Антонио Нуса вывел норвежцев вперёд.

Второй мяч на свой счёт записал Андреас Шельдеруп, воспользовавшийся на 68-й минуте передачей Эрлинга Холанда.

На 79-й минуте Дэвид Брукс сократил отставание. Впрочем, на 88-й минуте сам Холанд реализовал пенальти и установил окончательный результат.

Норвежцы одержали вторую победу и набрали шесть очков перед последним туром. Лидирует в группе Португалия (12 баллов), на втором месте Дания у которой шесть очков. У Уэльса три очка.

В заключительном туре, который пройдёт 17 ноября норвежцы сыграют с датчанами.

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