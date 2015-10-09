Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 09:05
 

Нидерланды разгромили Грецию в матче Лиги наций

  Комментарии

Поделиться
Нидерланды разгромили Грецию в матче Лиги наций ©instagram.com/onsoranje

Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Грецией в матче группового этапа Лиги наций. Встреча состоялась на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Поделиться

Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Грецией в матче группового этапа Лиги наций. Встреча состоялась на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Главным героем первого тайма стал Тиджани Рейндерс, оформивший хет-трик. Дублем отметился Юрриен Тимбер, еще по одному мячу забили Крисенсио Саммервилл и Дониэлл Мален. Последний также записал на свой счет две результативные передачи. Кроме того, двумя ассистами отметился Дензел Дюмфрис.


Благодаря этой победе сборная Нидерландов набрала 11 очков и закрепилась на первом месте в группе 2. Греция с восемью баллами располагается на второй строчке турнирной таблицы.

В следующем туре, который состоится 16 ноября, нидерландцы встретятся с Германией, а греки сыграют против Сербии.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига наций 2026/27   •   Казахстан   •   Групповой этап, мужчины
16 ноября 20:00   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Словакия
Словакия
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Словакия
Проголосовало 29 человек

Реклама

Живи спортом!