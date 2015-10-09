Нидерланды разгромили Грецию в матче Лиги наций

Сборная Нидерландов одержала крупную победу над Грецией в матче группового этапа Лиги наций. Встреча состоялась на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме и завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев.

Главным героем первого тайма стал Тиджани Рейндерс, оформивший хет-трик. Дублем отметился Юрриен Тимбер, еще по одному мячу забили Крисенсио Саммервилл и Дониэлл Мален. Последний также записал на свой счет две результативные передачи. Кроме того, двумя ассистами отметился Дензел Дюмфрис.

Благодаря этой победе сборная Нидерландов набрала 11 очков и закрепилась на первом месте в группе 2. Греция с восемью баллами располагается на второй строчке турнирной таблицы.

В следующем туре, который состоится 16 ноября, нидерландцы встретятся с Германией, а греки сыграют против Сербии.

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