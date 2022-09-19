"Ни разу не выигрывали". Вратарь сборной Казахстана - о матче Лиги наций с Беларусью

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий прокомментировал подготовку команды перед матчем Лиги наций против Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева проведут матч в Астане 22 сентября.

"Тренировочный процесс проходит в плановом режиме. Тренерским штабом очень грамотно продуман: все интенсивно везде, в каждом упражнении подведено к борьбе, потому что белорусы - очень крепкая команда. Готовимся. Нормально подойдем к матчу. Хотя, конечно, какие-то опасения все равно есть, так как мы у сборной Беларуси ни разу не выигрывали. Посмотрим, как будет", - сказал Шацкий в интервью пресс-службе КФФ.

Отметим, что сборная Казахстана лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Победа в ближайшем матче над Беларусью позволит национальной команде досрочно занять первое место в квартете.

Турнирная таблица "Лига наций 2022/24" Лига С. Группа 3 № Участник И В Н П М О 1 Казахстан 4 3 1 0 6-2 10 2 Словакия 4 2 0 2 3-3 6 3 Азербайджан 4 1 1 2 2-3 4 4 Беларусь 4 0 2 2 1-4 2 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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