"Ни разу не выигрывали". Вратарь сборной Казахстана - о матче Лиги наций с Беларусью

Вратарь сборной Казахстана Игорь Шацкий прокомментировал подготовку команды перед матчем Лиги наций против Беларуси, сообщает корреспондент Vesti.kz. Подопечные Магомеда Адиева проведут матч в Астане 22 сентября.
"Тренировочный процесс проходит в плановом режиме. Тренерским штабом очень грамотно продуман: все интенсивно везде, в каждом упражнении подведено к борьбе, потому что белорусы - очень крепкая команда. Готовимся. Нормально подойдем к матчу. Хотя, конечно, какие-то опасения все равно есть, так как мы у сборной Беларуси ни разу не выигрывали. Посмотрим, как будет", - сказал Шацкий в интервью пресс-службе КФФ.
Отметим, что сборная Казахстана лидирует в группе 3 дивизиона C Лиги наций. Победа в ближайшем матче над Беларусью позволит национальной команде досрочно занять первое место в квартете.
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