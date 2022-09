Неймар "плюнул" после вопроса о Мбаппе

Бразильский футболист ПСЖ Неймар не стал отвечать на вопрос о взаимоотношениях в клубе с французским нападающим Килианом Мбаппе, сообщает "Чемпионат". Видео опубликовал ганский журналист Джордж Аддо.

После товарищеского матча сборных Бразилии и Ганы, который состоялся во французском Гавре, представители СМИ общались с Неймаром в микст-зоне.

Неймар сначала переспросил, сказав, что не понял вопрос, а дальше отреагировал следующим образом: "С Килианом? Тьфу". После этого он немедленно завершил интервью и ушел.

When Neymar was asked about Mbappe 😂😂😂 pic.twitter.com/YnYY761EBj