Неожиданным результатом завершился матч сборной футболистов "Кайрата" и "Астаны" в отборе на ЧМ-2022

Сборная Армении по футболу сыграла вничью с командой командой Лихтенштейна в матче отборочного турнира чемпионата мира-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча шестого тура в группе J прошла на стадионе "Республиканский имени Вазгена Саркисяна" в Ереване (Армения) и завершилась со счетом 1:1.

В добавленное время к первому тайму полузащитник армянской команды Генрих Мхитарян открыл счет, реализовав пенальти. На 80-й минуте нападающий сборной Лихтенштейна Ноа Фрик забил ответный мяч.

Добавим, что весь матч в составе армянской сборной отыграли три представителя казахстанской премьер-лиги - Камо Оганесян ("Кайрат"), Соломон Удо ("Атырау") и Тигран Барсегян ("Астана").

Сборная Армении в шести матчах набрала 11 очков и занимает второе место в группе J, отставая на балл от лидирующей Германии (12). Лихтенштейн (1) находится на последнем, шестом месте.

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