Назван успешный метод Адиева в работе со сборной Казахстана

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев успешно убедил футболистов в том, что его футбольная философия может принести положительные результаты, заявил в интервью "Матч ТВ" наставник эстонского клуба "Нарва-Транс" Алексей Еременко.

Накануне, национальная команда одержала в гостях волевую победу над Финляндией в отборе на Евро-2024. Теперь у Казахстана 15 очков и третье место в группе H. У лидеров группы Словении и Дании по 19 баллов.

- Финляндия дома уступила Казахстану, который в первом тайме вообще ничего не сделал. Как такое могло произойти?

- Так бывает в футболе. Казахстанцы забили с углового, а мы знаем, что Зайнутдинов хорош в этом компоненте. Потом был удар в перекладину и второй гол Зайнутдинова. А больше Казахстан ничего не создал. Финны владели преимуществом, но никто не отменял факта, что не забиваешь ты - забивают тебе. Может быть, финны должны были более агрессивный темп включить, они играли в комфортный футбол, было много лишних передач.

- Для сборной Финляндии дорога на чемпионат Европы закрыта?

- Если быть реалистом, сложно будет выйти на Евро. От них теперь ничего не зависит, но будем надеяться, что все получится. Надо оставшиеся игры сыграть достойно, набрать максимальное количество очков и смотреть, как сыграют другие.

- Удивляет работа Магомеда Адиева в сборной Казахстана, с которой он сначала выиграл группу в Лиге наций, а теперь борется за выход в финальную стадию европейского чемпионата?

- Адиев нашел подход к игрокам, убедил, что этот футбол может принести результат. Думаю, что для сборных таких не самых больших футбольных стран результат куда нужнее, чем-то, как ты играешь

Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024" Группа H № Участник И В Н П М О 1 Словения 8 6 1 1 17-6 19 2 Дания 8 6 1 1 17-7 19 3 Казахстан 8 5 0 3 12-9 15 4 Финляндия 8 4 0 4 12-9 12 5 Северная Ирландия 8 2 0 6 7-9 6 6 Сан-Марино 8 0 0 8 1-26 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

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