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Назван победитель ответного матча Лиги наций Казахстан - Молдова

Назван победитель ответного матча Лиги наций Казахстан - Молдова
©instagram.com/kff_team/
Новости спорта Футбол Сборные

29 марта на "Астана Арене" пройдет ответный матч плей-офф Лиги наций между сборными Казахстана и Молдовы. Sportliga.com представил прогноз, в котором отдает победу хозяевам поля, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В первой игре в Кишиневе подопечные Андрея Карповича одержали волевую победу.

"Казахстан

Сборная особенно не блещет, и все еще остается большим вопросом, стоило ли перемещаться из азиатского региона, где был бы статус одного из фаворитов, в европейский? На клубном уровне что-то получается, особенно у "Астаны". Но сборная ограничивалась только самыми скромными успехами. "Ястребы" все же не рассматриваются как совсем уж андердоги. И, например, в квалификации на чемпионат мира они ухитрились отбирать очки у таких сильных противников, как Украина (дважды!) и Босния. Но при этом ни у кого не получалось выиграть. К тому же в самом начале весны в Казахстане успели сменить сначала руководство федерации, а сразу за ним и тренерский штаб. Байсуфинову разорвали контракт, сменив его пока что на Карповича. Молодой специалист дебютировал прекрасно, с волевой победы в Кишиневе. Эти 2:1 стали первым таким выигрышем за более чем 9 тысяч дней! В последний раз, пропустив, казахи выигрывали аж в 1997 году, когда они играли в Азии - оформили 2:1 с Ираком.

Молдова

Команда уже давно не рассматривается всерьез на уровне сборных. Любопытно, что и тут на клубном уровне именно в этом сезоне выстрелил клуб "Шериф". Но в местном гранде из Тирасполя просто практически нет игроков с местным паспортом. Нет, есть некоторые, отдельные толковые игроки, в первую очередь Ионицэ с его опытом выступлений в Серии А - такого нет у Казахстана. Но в целом сборная выглядит откровенно плохо. Например, в прошлом отборе, в 2021-м году, все, что получилось у коллектива - это взять только ничью с Фарерскими островами, проиграв все остальные поединки. Сейчас молдаване играют под руководством Сергея Клещенко, который с 11 голами остается лучшим бомбардиром национальной команды в истории. Но ничего это, в принципе, не изменило. Даже открыв счет (Николеэску перед самым перерывом), все равно в итоге в Кишиневе проиграли. И, по иронии, еще и итоговый счет был оформлен в формате автогола: Посмак на 79-й минуте оформил 2:1, поразив ворота своей же команды.

Статистика личных встреч

Казахстан наконец-то сдвинул равновесие в этой паре в свою пользу. До нынешнего плей-офф у сборных было по две победы при единственной ничьей. Кстати, это был первый официальный поединок между данными представителями постсоветского региона.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны думать, что хозяева, хотя им и ничьей хватит для общего успеха, смогут выиграть и "ответку". С учетом того, как сложно добираться и играть в Нур-Султане гостям, рекомендуем ставить на то, что Казахстан победит", - говорится в тексте.

Отметим, что игра начнется в 20:00 по времени Нур-Султана. По итогам двух игр будет определена команда, которая покинет дивизион С. Ранее определились судьи ответного матча.

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Метки:
Лига наций Молдова Сборная РК по футболу

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