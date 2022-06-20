Назван лидер сборной Бразилии по футболу

Главный тренер сборной Бразилии по футболу Тите рассказал, кто является лидером национальной команды, сообщает "Чемпионат".

Отвечая на вопрос: "Ваш лучший игрок Неймар, или пришло время Винисиуса?", специалист заявил:

"Неймар есть Неймар. Он остается нашей самой большой звездой. Разница теперь в том, что его свечение разбавлено молодыми звездочками, которые тоже могут сиять. Величие Неймара в том, что он все понимает о росте этих ребят. Он всегда призывает их подниматься на уровень выше и расти. Время и опыт обеспечивают ему эту зрелость", - приводит слова Тите The Guardian.

Ранее сообщалось, что Неймар может завершить карьеру в сборной после чемпионата мира, который пройдет в этом году в Катаре. Бразилия сыграет в группе G со сборными Сербии, Швейцарии и Камеруна. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

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