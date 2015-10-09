Известного казахстанского специалиста Владимира Чебурина назвали претендентом на должность главного тренера национальной сборной по футболу, передают Vesti.kz.

Чебурин попал в шорт-лист кандидатов

По информации Amanvibe.kz, 61-летний тренер рассматривается в качестве одного из возможных преемников на вакантном посту наставника сборной Казахстана.

В настоящее время Чебурин работает с молодёжной национальной командой. В 2026 году специалист также вернулся к клубной деятельности в Казахстане, возглавив "Атырау". Его сотрудничество с клубом продолжалось с 6 марта по 7 августа.

При этом, как сообщает источник, главным приоритетом Казахстанской федерации футбола остаётся приглашение иностранного специалиста. Однако в случае, если переговоры с зарубежными кандидатами не принесут результата, организация может обратиться к отечественным тренерам.

Трофеи Чебурина в Литве

Владимир Чебурин считается одним из наиболее опытных тренеров казахстанского футбола. Значительную часть своей карьеры он провёл в Литве, где добился ряда успехов.

С "Жальгирисом" специалист трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок Литвы. В 2022 году он впервые в истории клуба вывел команду в групповой этап еврокубков.

Кроме того, Чебурин трижды приводил к чемпионству литовскую "Судуву".

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