Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 18:50
 

Кто наденет "десятку" Месси? В сборной Аргентины выбрали двух кандидатов

  Комментарии

Поделиться
Кто наденет "десятку" Месси? В сборной Аргентины выбрали двух кандидатов ©Depositphotos.com/actionsports

После завершения международной карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины возник вопрос о том, кому достанется легендарный десятый номер, сообщают Vesti.kz.

Поделиться

После завершения международной карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины возник вопрос о том, кому достанется легендарный десятый номер, сообщают Vesti.kz.

Тренерский штаб "альбиселесте" уже определил двух претендентов на эту футболку. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на аргентинское подразделение ESPN.

По информации источника, продолжить историю десятого номера национальной команды могут Нико Пас и Лаутаро Мартинес. Именно эти два футболиста рассматриваются в качестве основных кандидатов на наследство, оставленное восьмикратным обладателем "Золотого мяча".

В ноябре сборная Аргентины проведёт товарищеские встречи с Уругваем и Коста-Рикой. Последний матч за национальную команду Месси сыграл в октябре, после чего завершил выступления на международном уровне.

Напомним, летом аргентинцы уступили сборной Испании в финале чемпионата мира.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига наций 2026/27   •   Армения   •   Групповой этап, мужчины
12 ноября 22:00   •   не начат
Армения
Армения
- : -
Кипр
Кипр
Кто победит в основное время?
Армения
Ничья
Кипр
Проголосовало 26 человек

Реклама

Живи спортом!