Кто наденет "десятку" Месси? В сборной Аргентины выбрали двух кандидатов

После завершения международной карьеры Лионеля Месси в сборной Аргентины возник вопрос о том, кому достанется легендарный десятый номер, сообщают Vesti.kz.

Тренерский штаб "альбиселесте" уже определил двух претендентов на эту футболку. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на аргентинское подразделение ESPN.

По информации источника, продолжить историю десятого номера национальной команды могут Нико Пас и Лаутаро Мартинес. Именно эти два футболиста рассматриваются в качестве основных кандидатов на наследство, оставленное восьмикратным обладателем "Золотого мяча".

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: The Argentinian national team coaching staff are considering two players to take over Lionel Messi's number 10 shirt. The players are Nico Paz and Lautaro Martínez. — @ESPNArgentina https://t.co/I3Yu2DOpb5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 10, 2026

В ноябре сборная Аргентины проведёт товарищеские встречи с Уругваем и Коста-Рикой. Последний матч за национальную команду Месси сыграл в октябре, после чего завершил выступления на международном уровне.

Напомним, летом аргентинцы уступили сборной Испании в финале чемпионата мира.

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