"Мы дойдем до такого же уровня". Капитан сборной Казахстана - о матче с ОАЭ

Полузащитник сборной Казахстана Асхат Тагыберген дал комментарий по поводу предстоящего матча с ОАЭ в Абу-Даби, сообщает корреспондент Vesti.kz. Капитан нашей команды выделил футбольные условия, которые доступны в этой стране.

"С этим соперником впервые будем играть. После поражения от Узбекистана будем стараться выложиться на 200 процентов. Для своей страны, своих болельщиков постараемся добиться победы.

Думаю, в ОАЭ прекрасное отношение к футболу, отличные поля и стадионы. Думаю, мы тоже дойдем до такого уровня в Казахстане", - цитирует хавбека "Тобола" пресс-служба КФФ.

Напомним, товарищеский матч ОАЭ - Казахстан стартует в 21:30 по времени Астаны. Прямая трансляция встречи будет доступна по следующей ссылке.

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